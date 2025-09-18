Olbia 15 settembre 2025 – Sabato 20 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, Piazza Giovanni Lilliu a Poltu Cuadu ospiterà una nuova edizione del Mercato Contadino organizzato dall’Olbia Community Hub in collaborazione con Slow Food Gallura. L’appuntamento punta a promuovere i prodotti del territorio, favorire scelte di acquisto consapevoli e creare un momento di incontro per cittadini e famiglie.

L’edizione di settembre propone un format rinnovato, che accanto ai banchi tradizionali dei produttori locali offre anche artigianato e lavorazioni naturali. In esposizione non solo frutta, verdura e specialità agroalimentari, ma anche tessuti, manufatti in legno, oli essenziali e creazioni artigiane.

Al mercato contadino di settembre saranno presenti: Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Arkade oli del risveglio (Sassari), Aristeo (Oschiri), Azienda Agricola Li Nalboni 24-26 (Santa Teresa Gallura), Azienda Agricola Sa Ena Manna (Monti), Erbe in Sardegna (Tula), Frila Creazioni (Golfo Aranci), Keras Candele (Aggius), La Calèndula (Olbia), Le ali della fantasia (Tempio Pausania), Welcome Farm (Loiri Porto San Paolo).

L’iniziativa si inserisce nelle attività dell’Olbia Community Hub e si conferma un momento di socialità e partecipazione che unisce convivialità e sostenibilità, rafforzando il legame tra produttori e comunità.