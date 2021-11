Con due delibere distinte la Regione Sardegna ha concretamente dato il via alla ri-nascita delle nuove Asl. In particolare, per quanto riguarda la Gallura è stata scelta la sede legale: l’attuale palazzina di via Bazzoni Sircana. Ora, per la costituzione dell’ASL n.2 dovranno essere formalizzati alcuni aspetti propedeutici dall’inizio dell’attività prevista per il 1° gennaio 2022

Le delibere, dunque, autorizzano la costituzione dell’Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 2 della Gallura, a far data dal 1 gennaio 2022. La sede legale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura sarà a Olbia, via Bazzoni Sircana, n. 2 – 2A.

Il dispositivo dà anche mandato al Commissario straordinario dell’ATS affinché provveda a richiedere i codici fiscali e partite IVA entro il 1 dicembre 2021. Lo stesso commissario avrà il compito di attivare l’apertura delle posizioni assicurative territoriali (PAT) presso l’INAIL entro il 30 dicembre 2021. Infine, per quanto riguarda l’autonomia amministrativa e contabile della gestione si autorizza l’apertura di un conto corrente presso la Banca d’Italia entro il 30 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna occorrerà attendere l’approvazione dell’atto aziendale e la nomina del direttore generale.