OLBIA. La 39a edizione della Pedalata ecologia “Teresa Meloni”, presentata nella sede della Terranova Fancello cicli di via Nepal, si svolgerà domenica 15 ottobre 2023 con partenza alle ore 9:30. L’evento, “il più iconico della città di Olbia” come lo ha definito l’assessore dello sport Elena Casu nel corso della conferenza stampa, è dedicato all’Aido, Associazione italiana donatori organi.

Tra le novità dell’edizione 2023 si torna all’antico con la partenza da via Galvani mentre l’arrivo avverrà all’interno del parco Fausto Noce. Poco prima della premiazione ci saranno due momenti musicali con l’esibizione sul palco del gruppo olbiese Estemporanea e del coro Stellaria di Brunella diretto da Luigi Cossu. Tra tutti i partecipanti verranno estratte a sorte quattro biciclette offerte da Fancello Cicli Sport.

“È sempre più complicato organizzare manifestazioni come la nostra – ha detto la presidente della società Terranova, Tetta Bullitta – ma finalmente stiamo cominciando a vedere aperture in città verso il mondo delle due ruote anche se ci sono ancora diverse vie che, per pericolosità, sono precluse alle biciclette come via Barcellona. La manifestazione vuole essere un segnale importante per vivere Olbia in un modo diverso e quest’anno siamo particolarmente felici di aver dedicato la Pedalata al quarantesimo anniversario della fondazione dell’Aido locale. A questo proposito ringrazio la vicepresidente zia Toia (Antonia Pinna) per tutto il lavoro che continua a svolgere con grande passione”.

“Siamo noi che ringraziamo la Terranova per l’opportunità di patrocinare la manifestazione – ha sottolineato il presidente dell’Aido di Olbia, Gerardo De Luca -. Per noi è importantissimo sensibilizzare la gente a favore della donazione degli organi. La nostra associazione lavora moltissimo con le scuole ma la pandemia ci ha danneggiato in maniera devastante. Malgrado la Sardegna sia una delle regioni con i migliori risultati in italia, ancora oggi ci troviamo a combattere contro il pregiudizio e la paura di donare gli organi. Per noi è fondamentale che i giovani entrino nell’Aido perchè abbiamo necessità di un ricambio generazionale”.

Per Elena Casu, assessore dello Sport del comune di Olbia “entrare nella sede della Terranova è emozionante perché si respira la storia di questa gloriosa società ciclistica. Oggi la Pedalata ecologica, la più iconica della manifestazioni cittadine, compete con tanti altri eventi anche internazionali ma è motivo di orgoglio vederla ogni anno in una città che cambia con le nuove piste ciclabili e le norme del limite di circolazione per i veicoli a 30kmh”.

Tra gli organizzatori storici dell’evento è intervenuto anche Salvatore Deagustini: “Sono trascorsi 39 anni dalla prima Pedalata ma non li sentiamo. Anche quest’anno l’evento è intitolato alla memoria di mia madre, Teresa Meloni, e dedicata a mia nipote, Simona Deroras, scomparsa nel 2019. Mi piace pensare che il “plotone bianco” delle biciclette mandi anche un messaggio di pace in questo momento internazionale così delicato. A questo proposito sarebbe bello che lungo il percorso la gente esponesse nelle proprie case un lenzuolo bianco in segno di pace e contro tutte le guerre”.

“Ricordo quando siamo partiti con la prima manifestazione nel 1983 – ha commentato Giovanni Usai, anima operativa della società Terranova Fancello Cicli -. Eravamo circa ottanta iscritti. Nel tempo siamo arrivati a coinvolgere anche duemila persone ma alcuni anni fa le associazioni di volontariato erano molto più presenti. Lo scorso anno, dopo lo stop della pandemia, abbiamo superato le ottocento presenze e questa volta speriamo di arrivare a mille. In prevendita, per ora, abbiamo circa cinquecento adesioni ma ricordo che ci si può iscrivere fino pochi minuti prima della partenza: alle 9:30 di domenica”.

PERCORSO. Partenza ore 9:30 via Galvani -> Vie Fausto Noce – San Simplicio – Brigata Sassari – Barcellona – Bellini – Caravaggio – Monte Rosa – Vittorio Veneto – Friuli – Lazio – Trentino – Amba Alagi- Barbagia – Rotonda Artiglieria – Ungheria – Argentina – Imperia – Vicenza – Roma – Redipuglia – Piazza Crispi – Via Craxi – Poltu ‘Ezzu – Rotonda Su Mulinu – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto – San Simplicio – D’Annunzio – Savona –> arrivo circa ore 12:30 Parco Fausto Noce

ISCRIZIONI con ritiro del numero e della maglia presso: Aido – Un incontro una speranza – Casa Silvia – Anpana – Fancello cicli – Centro giovanile Terranova – Spazio ciclofficina Margherita Hack.