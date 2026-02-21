Olbia 21 febbraio 2026 – Una rissa in pieno centro si è conclusa con due arresti. Un uomo e una donna sono stati fermati in corso Vittorio Veneto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i Carabinieri intervenuti per sedare la colluttazione.

I due, in evidente stato di ebbrezza e quasi incapaci di reggersi in piedi, si stavano picchiando di santa ragione in strada. La scena è stata segnalata ai Carabinieri che sono giunti sul posto per riportare la calma.

Alla vista dei militari, però, la coppia ha interrotto lo scontro e ha rivolto la propria aggressività contro gli stessi operatori. Ne è nato un momento di tensione rapidamente contenuto. I Carabinieri, valutate le condizioni dei due, li hanno bloccati e accompagnati in caserma.

Per entrambi l’accusa è di aggressione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.