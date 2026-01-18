Olbia 18 gennaio 2026 – Scatta l’allerta rossa in Sardegna per rischio idrogeologico. Il provvedimento interessa diverse aree dell’Isola e sarà in vigore dalle 21:00 di oggi, domenica 18 gennaio, fino alle 23:59 di domani, lunedì 19 gennaio.

Le zone interessate dalla fase di massima criticità comprendono l’Iglesiente, il Campidano, il bacino del Flumendosa-Flumineddu e la Gallura. Confermata inoltre la mareggiata, con una potenza di penetrazione stimata fino a 50 metri lungo la costa. Particolare attenzione è rivolta alle aree costiere e alle abitazioni prossime al mare, anche a Pittulongu, dove le associazioni di protezione civile hanno diffuso avvisi e norme di autoprotezione (avviso 1 >, avviso 2 >) rivolti a residenti e gestori dei chioschi sul litorale.

La situazione resta sotto costante monitoraggio in attesa di eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione delle condizioni meteo. Di seguito l’avviso della Protezione Civile: