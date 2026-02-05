Santa Teresa Gallura 5 febbraio 2026 – Da domani riprenderanno i collegamenti marittimi tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, sospesi nei giorni scorsi per problematiche tecniche che hanno interessato le imbarcazioni impiegate sulla tratta. La compagnia Moby ha comunicato il rientro in servizio della motonave Bunifazziu, che garantirà la continuità dei trasporti tra Sardegna e Corsica.

La sospensione del servizio, iniziata il 1° febbraio, è stata determinata da una serie di criticità tecniche legate ai programmi di manutenzione e alle certificazioni di sicurezza delle navi coinvolte, oltre ai necessari nulla osta delle autorità francesi per l’operatività sulle acque internazionali del tratto.

Nella giornata di oggi, l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, ha organizzato un incontro in videoconferenza con il responsabile dei Trasporti della Corsica, Jean-Félix Acquaviva, e il suo staff, durante il quale è stata ribadita l’esigenza di una soluzione strutturale per i collegamenti tra le due isole.

“La ripresa del collegamento – dichiara l’assessora Manca – è una notizia importante per cittadini, lavoratori e imprese che in questi giorni hanno subito disagi significativi. Tuttavia, come abbiamo già evidenziato insieme alla Corsica lo scorso febbraio durante il secondo incontro a Nizza del Trattato del Quirinale, vista anche la brevità della tratta episodi come questo confermano la necessità di una deroga ai regolamenti internazionali sul collegamento tra le due Isole.

Questo ulteriore disservizio – prosegue Manca – sarebbe stato risolto molto rapidamente se la nostra richiesta fosse stata già presa in carico dalle autorità competenti, grazie alla maggiore disponibilità di naviglio disponibile sul mercato marittimo”.

La Regione Sardegna continuerà a monitorare il servizio e a lavorare per garantire continuità e livelli adeguati di affidabilità, indicati come elementi rilevanti per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo dei territori coinvolti.