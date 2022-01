Per iscriversi alla scuola triennale gratuita per acconciatori c’è tempo fino al prossimo 28 gennaio. La Regione Sardegna, che finanzia la formazione triennale IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) destinata ai ragazzi dai 14 ai 17 (non compiuti al 14 settembre 2022), ha scelto ancora la sede dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

L’agenzia Formatica a Olbia attiva, in collaborazione con Sps Formazione, un corso che porterà gli studenti a ottenere una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro come hairstylist.

Il corso IeFP per “Operatore del benessere – acconciatore” di Olbia, alternativo rispetto alla scuola superiore tradizionale, durerà tre anni con 2970 ore totali, 990 per ogni anno. Le lezioni, alle quali ci si può iscrivere tramite il portale “Scuola in Chiaro” del Miur, si terranno al primo piano dell’aerostazione olbiese, nella sede di Sps.

Per informazioni: [email protected] oppure 050 580187 (interno 205) e 370 3690539 (referente Laura Loffredo).