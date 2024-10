Tutto pronto per la 34esima edizione del Cinema Tavolara “Una notte in Italia” che riparte martedì 16 luglio a San Teodoro, nell’oasi naturalistica La Peschiera. Lo storico festival curato dall’Associazione Argonauti porta il grande cinema italiano nella affascinante arena all’aperto del mondo.

L’edizione 2024 si avvale di un gruppo di lavoro composto da Gianluca Arcopinto, produttore consulente per le scelte legate al cinema, dell’attore Neri Marcorè, per la parte relativa agli spettacoli e alle presentazioni, e Antonio Maraldi che curerà la parte relativa alle mostre fotografiche.

Le serate. La settimana di appuntamenti si aprirà con il concerto spettacolo di Neri Marcorè “Di mare e di vento”. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa, per poi proseguire con il consueto calendario di proiezioni precedute dalla presentazione dei film a cura dei protagonisti, che saranno condotte quest’anno dallo stesso Marcorè.

Madrina dell’edizione è l’attrice Aurora Ruffino, classe 1989, che ha conquistato il cuore del pubblico grazie al suo talento straordinario e alla sua versatilità. Dopo aver esordito nel film “La solitudine dei numeri primi”, è stata protagonista di “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, ma il successo consacrato dal grande pubblico arriva entrando a far parte del cast principale dell’ormai cult serie “Braccialetti Rossi” che le vale i premi Explosive Talent Award ed il Premio Speciale della Giuria al Roma Fiction Fest nel 2014.

Ha, poi, interpretato Bianca Dè Medici nella prima, seconda e terza stagione della serie anglo-italiana “I Medici”, è la protagonista della serie “Noi”, la versione italiana della fortunata serie americana nota in tutto il mondo, ed è reduce dal successo di ascolti della serie “Black- out” di cui ha finito di girare la seconda stagione.

Si proseguirà mercoledì 17, alle 21:00, sempre nell’oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro, con l’attesa proiezione del pluripremiato “Io Capitano” di Matteo Garrone. Saranno presenti gli attori protagonisti Moustapha Fall, Amath Mamadou Diallo e Seydou Paul Sarr.

Giovedì 18 luglio il Festival si sposta a Porto San Paolo in piazza Gramsci. Alle 21:00 è in programma una serata dedicata ai cortometraggi: “Carmen” di Giordano Treglia (che sarà presente alla serata), “Pozzanghere” di Veronica Pellegrinet e “Minuto 55” di Luca Arcopinto. A seguire, “Berchidda live”, un viaggio nell’archivio di Time in jazz di Gianfranco Cabiddu, che presenterà il documentario, Michele Mellara e Alessandro Rossi.

Le ultime tre sere di Festival saranno tutte ospitate all’Arena Cinema Tavolara a partire dalle ore 21:00. Venerdì 19 luglio ci sarà l’incontro con il regista e fotoreporter palermitano Marco Amenta e la proiezione del suo ultimo film “Anna” che racconta la storia di una donna indomita in lotta per la sua terra. La serata si concluderà con la consegna del premio Isolacinema 2024 alla protagonista del film Rose Aste.

Il 20 luglio spazio alla presentazione e alla proiezione di “Zamora” di e con Neri Marcorè, al suo debutto alla regia di un lungometraggio con un film su calcio, amicizia e amore ispirato all’omonimo romanzo di Roberto Perrone. Alla presentazione parteciperà anche l’attore Alberto Paradossi. Domenica 21 luglio, infine, il Festival del Cinema di Tavolara chiuderà con “Troppo azzurro”, opera prima di Filippo Barbagallo che lo ha scritto, diretto e interpretato. Insieme a Barbagallo sarà presente l’attore Brando Pacitto.

Dal 14 al 22 luglio sono visitabili anche le mostre “Cliciak 2024” a Porto San Paolo, in piazza Gramsci, e a San Teodoro, presso l’Ufficio Turistico, la mostra fotografica “Marcello Mastroianni ritrovato” a cura di Antonio Maraldi e realizzata grazie al sostegno del Fondo Maraldi, che raccoglie 30 ritratti inediti del grande attore italiano realizzati dal celebre fotografo Paul Ronald sul set di “8 ½” di Federico Fellini (1963).

“Una notte in Italia” è sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Olbia, Comune di Loiri Porto San Paolo, Comune di San Teodoro, Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, Moys Marina di Olbia, Cantine delle vigne di Piero Mancini, Immobilsarda. Il festival fa parte del network Le isole del cinema ed è membro di Afic, l’associazione nazionale che riunisce i festival di cinema italiani. Hot Corn è media partner.

Biglietti. Gli organizzatori ricordano che per accedere a tutti gli eventi è necessario essere in possesso di un biglietto. I ticket per gli appuntamenti dal 18 al 21 luglio possono essere acquistati al costo di 2 euro più 1 euro di prevendita su www.cinemaolbia.it. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per le serate del 16 e 17 luglio all’oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro il biglietto è gratuito ma è obbligatorio effettuare la prenotazione su www.cinematavolara.it.