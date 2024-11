OLBIA. Anche Olbia e la Gallura saranno protagoniste di “Retzetas antigas”, il nuovo programma scritto e condotto dal regista Pietro Mereu e dedicato alla cucina sarda.

Le dodici puntate, in lingua sarda e da quindici minuti ciascuna, andranno in onda alle 10:15 su Rai 3 Sardegna a partire dalla fine di aprile.

Dopo l’esperienza della web serie sulla cucina sarda dal titolo “Culurgiones mon amour”, in “Retzetas antigas” Mereu visiterà non solo la Gallura ma anche la Barbagia e il Sarcidano per portare gli spettatori in un incredibile viaggio tra i sapori.

Le riprese si stanno tenendo in questi giorni nel capoluogo gallurese. Tra gli ospiti del programma ci sono: Pietro Ragaglia dell’azienda agricola Antica Caresi che spiegherà i segreti per la produzione dei formaggi, in particolare della mozzarella di pecora; Ernesto Moro della cooperativa Moromar che porterà il pubblico alla scoperta del faro e delle sue cozze di Olbia; Enrico Bonacossa dalla sua azienda agricola di Azzanì e l’apicoltore Gavino Pala che negli anni ha collezionato numerosi premi grazie al suo miele.

Maria Antonietta Mazzone, buddusoina di origine e olbiese di adozione, autrice de “I sapori della memoria della memoria” e cuoca di longevity food, sarà ai fornelli per preparare piatti di mare e di terra nella cucina dell’Antica Caresi, portando in tavola una perfetta fusione tra Gallura, Monteacuto, Barbagia e Goceano.

In Barbagia, a Oliena, il regista incontrerà lo chef Cenceddu Palimodde e sua moglie Tonina Biscu mentre nel Sarcidano la cuoca contadina Annalisa Atzeni.

“In questo periodo storico in cui c’è un appiattimento culturale su tutti i fronti, anche la riscoperta delle ricette sarde è importante per capire chi siamo e da dove veniamo – dichiara Pietro Mereu, ideatore del Festival Longevity Food -. Quando mi chiedono come mai i sardi siano cosi longevi io rispondo che uno dei segreti sono gli ingredienti che in molti casi sono invariati da secoli”.

Il programma è prodotto da Terra de Punt e diretto da Fabio Ortu ed Andrea Marras, mentre la produzione esecutiva è dello stesso Mereu insieme a Maria Grazia Dessolis.