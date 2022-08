★VIDEO★ OLBIA. Difficilmente lo spettacolo di Salmo al Red Valley potrà essere dimenticato. Il concerto del rapper nella terza serata del Festival è stato un successo indiscusso.

A cantare le sue canzoni erano in 26mila. “Quanti di Olbia sono presenti? Quanti dal resto della Sardegna?” ha chiesto l’artista olbiese al pubblico. “Siete bellissimi da quassù”. È salito sul palco a bordo di una Honda cub intorno alla mezzanotte, acclamato come un dio da un pubblico in delirio che conosceva ogni suo pezzo a memoria. Primo brano “90min di applausi” e poi a seguire, senza prendere fiato neanche un attimo, tutti i suoi grandi successi dai più recenti a quelli che già da anni lo hanno incoronato come autentico re del rap italiano.

L’artista olbiese ha letteralmente fatto impazzire i fan dominando il palco come in pochi sanno fare. “Ho paura di uscire”, “La prima volta”, “Russell Crowe”, “Disobey” e poi ancora le intramontabili “Yoko ono”, “S.A.L.M.O”, “1984” e “C’est la vie”. “Tu diresti c’est la vie! Ah, ma stai bene? Hai mai visto un’alba così? Raga, non esiste un posto così! – ha detto riferendosi alla sua Olbia – C’est la vie l’ho scritta tornando in macchina da San Teodoro alle 6 del mattino”.

Durante il concerto non sono mancati infatti i riferimenti a Olbia e all’Isola intera. “In città sono il capo dopo Nizzi” ha cantato giocando con il testo di “Ricchi e morti”. Parole pronunciate a 30 metri dalla tribuna Vip, dove sedeva il primo cittadino.

Un legame indissolubile quello tra Salmo e questa terra che ha voluto ribadire dall’inizio alla fine del suo show adrenalinico. “Una cosa così in questa città non si era mai vista”.

Talento, energia e presenza scenica. All’Olbia Arena il rapper olbiese è stato un animale da palcoscenico, un artista maturo e conscio dei propri mezzi. La grande esperienza San Siro è stata la sua consacrazione.

Un’ora di spettacolo e poi i saluti finali sul cub. È passato qualche minuto e, a sorpresa, quando la gente stava già andando via, è tornato sul palco con una parrucca bionda. Per la seconda parte del concerto si è esibito alla consolle in un dj set travolgente che ha fatto ballare il pubblico oltre le 2:00 del mattino.

“Mettete tutti una mano sul cuore, fidatevi di me” ha detto Salmo. A cantare con lui “The Island” dedicata alla sua Sardegna, ospite d’onore un altro olbiese, En?gma. “Fate un applauso per mio fratello Marcellino” ha urlato Maurizio Pisciottu abbracciandolo. “Sono veramente contento di essere nella mia città – ha detto in chiusura – e di vedere tutto questo. Buon Ferragosto raga!” Di seguito il video di Salmo, 90 minuti di applausi ▼