Un secolo di storia, tre generazioni alla guida e un legame indissolubile con il territorio. Fondata nell’autunno del 1925, Rasenti Materiali da costruzione Spa celebra il proprio centenario confermandosi punto di riferimento per l’edilizia a Olbia. Nel 2007 è la prima rivendita di materiali edili sarda a fare il suo ingresso in BigMat, il network europeo della distribuzione di materiali per l’edilizia che riunisce oltre 1.000 punti vendita 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna).

Oggi l’azienda olbiese conta una ventina di dipendenti, con un’offerta che spazia dai materiali da costruzione tradizionali – legname, cemento, ferro – fino alle finiture e al design d’interni attraverso lo showroom HABIMAT, inaugurato nel 2014. HABIMAT è il marchio di BigMat dedicato agli interni, che offre consulenza e soluzioni per pavimenti, rivestimenti e arredobagno rivolgendosi a privati, architetti e interior designer.

Nato come deposito per il commercio di legname, Rasenti Materiali da costruzione ha accompagnato lo sviluppo di Olbia fin dagli anni della ricostruzione post-bellica, contribuendo in modo concreto alla trasformazione urbanistica della città. Negli anni ’60, con l’ingresso dei figli del fondatore, Alvaro e Tonino, l’azienda ha vissuto la stagione d’oro del turismo a Porto Rotondo e in Costa Smeralda. Dagli anni ’90 è la terza generazione – oggi guidata dal Presidente Giuseppe Rasenti, insieme a Pietro, Manlio e Angelica Rasenti – a proseguire l’attività con spirito imprenditoriale e, ampliando la gamma merceologica dei prodotti offerti con particolare attenzione all’innovazione e all’edilizia tecnica.

BigMat Rasenti Materiali da costruzione si rivolge a una clientela diversificata che include imprese edili, artigiani e privati. Nel tempo ha consolidato la propria reputazione come punto di riferimento dell’economia locale, grazie a forniture affidabili, soluzioni complete e una storica flessibilità commerciale che ha rafforzato la fiducia dei clienti

«Siamo orgogliosi di far parte da quasi vent’anni della grande famiglia BigMat – dichiara Pietro Rasenti, membro del CdA di Rasenti Spa –. L’ingresso nel network ci ha permesso di affrontare l’evoluzione del mercato con strumenti e strategie condivise, non solo sugli acquisti ma anche sulla comunicazione e sulla formazione. HABIMAT, in particolare, ci ha dato l’opportunità di aprire nuove prospettive nel settore delle finiture e del design.»

La lunga collaborazione con Rasenti Materiali da costruzione, storico socio del Gruppo, conferma la presenza consolidata di BigMat in Sardegna e il suo impegno nel valorizzare le eccellenze locali con potenziale di crescita.