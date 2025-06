OLBIA. Da giovedì 5 giugno Olbia si trasforma nel teatro del Rally Italia Sardegna 2025, sesta tappa del FIA World Rally Championship che per la ventiduesima volta riporta l’élite mondiale dei rally sugli sterrati dell’isola.

Una manifestazione che si preannuncia spettacolare: 68 piloti provenienti da 29 nazioni diverse si sfideranno su 16 prove speciali per oltre 320 chilometri cronometrati. Tra i protagonisti spiccano quattro campioni del mondo pronti a darsi battaglia sui tracciati che hanno fatto la storia di questa competizione.

L’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con la Regione Sardegna, ha organizzato un programma che unisce tradizione e innovazione. Il via ufficiale scatterà giovedì alle 13:00 con lo shakedown sulla prova di Cabu Abbas, a due passi dal centro di Olbia. La serata inaugurale vedrà protagonista Federica Pellegrini, madrina dell’evento, durante la cerimonia di presentazione all’Isola Bianca.

La prima giornata di gara, venerdì 6 giugno, propone un menu ricco di emozioni. Si parte con la velocissima Arzachena, seguita dalla nuova Telti-Calangianus-Berchidda, tracciato inedito disegnato appositamente per questa edizione. Il clou sarà Sa Conchedda, con i suoi 27,95 chilometri che includono la famosa Alà dei Sardi Arena.

Sabato 7 giugno il programma attinge dalla tradizione più pura del rally sardo. Coiluna-Loelle aprirà le danze con il celebre passaggio nel sughereto e l’inversione al Nuraghe Loelle. Lerno-Su Filigosu regalerà il brivido del Micky’s Jump, mentre Tula-Erula chiuderà il giro con una sezione completamente inedita dopo l’inversione di Sa Mela.

La domenica conclusiva riserva due prove dal carattere opposto. San Giacomo-Plebi torna in calendario dopo anni di assenza, mentre la nuova Power Stage di Porto San Paolo offrirà uno scenario mozzafiato con l’Isola di Tavolara sullo sfondo. Proprio qui, in questo angolo di paradiso, si svolgerà il podio finale dell’ultimo tratto cronometrato.

Il rally non dimentica l’ambiente. Venerdì alle 16:00 verranno piantumati nuovi alberi lungo la pista ciclabile di Olbia, iniziativa realizzata con FORESTAS, il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura e l’Automobile Club Sassari. Un gesto concreto che conferma le tre stelle del FIA Environmental Programme già conquistate dall’evento.

Per agevolare gli spettatori, l’organizzazione ha previsto un servizio di navette gratuite tra Via Libia e il Molo 1 bis-Isola Bianca, attivo per tutta la durata della manifestazione con orari dedicati per ogni giornata di gara.

