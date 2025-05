OLBIA. Un raduno di Ferrari attraverserà nel mese di maggio Olbia, La Maddalena, Santa Teresa Gallura, Costa Paradiso, Orgosolo e Su Gologone.

L’iniziativa “Tour Amici Ferrari Sardegna 2025” è promossa dall’associazione culturale Pallina and Friends e rappresenta la prima grande manifestazione del gruppo fondato in memoria di Domenico Casula, di Santa Teresa, scomparso lo scorso settembre all’età di 48 anni in un incidente stradale sulla Sassari-Tempio.

“Vogliamo portare avanti il suo spirito di aggregazione attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, raccolte fondi e iniziative a carattere sociale” spiega il presidente Alberto Sacchi. L’evento automobilistico, oltre a celebrare la passione per i motori, offrirà ai partecipanti “un’esperienza unica alla scoperta delle bellezze della Sardegna”, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle attività benefiche e culturali dell’associazione.

Tra gli obiettivi dell’associazione Pallina & Friends, quello di realizzare iniziative “che abbiano una ricaduta positiva sulla comunità”. Il Tour Amici Ferrari Sardegna 2025 inizierà domenica 18 maggio con la partenza da Livorno. Lunedì 19 maggio le auto arriveranno a Olbia, dove è previsto il benvenuto con colazione panoramica, la visita al cantiere Navomarine, il pranzo alle Tenute Olbios e il passaggio verso Porto Cervo e Cannigione, con arrivo a Santa Teresa Gallura per la cena cena.

Martedì 20 maggio la carovana raggiungerà l’isola di La Maddalena per una giornata di visita, pranzo e percorso guidato fino ad Aggius, con rientro a Santa Teresa passando per Costa Paradiso.

Mercoledì 21 maggio i partecipanti navigheranno lungo la costa, con pranzo a bordo, aperitivo e incontri a Santa Teresa Gallura, tra cui un momento dedicato all’associazione “Per Piccoli Passi”. Giovedì 22 maggio le vetture raggiungeranno Capo Testa e Valle della Luna, con pranzo e momenti di accoglienza da parte delle istituzioni a Olbia, visita alla sede di SNO Yachts e uno spettacolo pirotecnico serale.

Venerdì 23 maggio il tour proseguirà nell’entroterra con la visita al paese di Orgosolo, dove è previsto il pranzo tipico a base di porchetto. Sabato 24 maggio, giornata conclusiva, si terrà un raduno aperto al pubblico a Nuoro, con pranzo in piazza e rientro a Olbia per la cena finale e l’imbarco al porto Isola Bianca.