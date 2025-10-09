Olbia 9 ottobre 2025 – La rassegna “Racconti sotto la luna” torna a Olbia con un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra parole e musica. Venerdì 10 ottobre alle ore 21:00, il Suentu Lab di via Basilicata 24/26 ospiterà il concerto “Tutto compreso” del cantautore Paolo Gerbella, evento promosso dall’Associazione Culturale Mediterrarte.

Non sarà un semplice concerto, ma un dialogo con il pubblico: un racconto musicale in cui l’artista condividerà parte del suo percorso creativo e del suo universo poetico. Gerbella, autore e cantautore con oltre cento concerti in Italia, è noto per la forma della “canzone-racconto” che caratterizza da sempre la sua produzione.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato due romanzi, Ciaspole e Vico dell’amor perfetto, e diversi album che segnano una profonda ricerca narrativa: Tempo Parallelo (2013), Io, Dino (2015), La Regina (2019, Orangehomerecords) e Schiena Dritta (per Gianmaria Testa) (2023, Squilibri Editore). Gli ultimi tre lavori si configurano come “concept album” dedicati a figure e storie di grande valore umano e sociale: il poeta Dino Campana, il movimento operaio genovese e il musicista Gianmaria Testa, con la collaborazione di Guido Festinese e la partecipazione di Paolo Fresu.

L’ingresso all’evento è a offerta libera e consapevole. È possibile prenotare via WhatsApp ai numeri 297997788 e 3472143488.