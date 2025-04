PORTO SAN PAOLO. Sarà piazza Garibaldi, a Porto San Paolo, a ospitare una delle tappe del tour estivo di Noemi. La cantante romana si esibirà il 2 agosto, in un concerto gratuito per il pubblico, organizzato nell’ambito del “Nostalgia summer tour” che attraverserà l’Italia nei mesi più caldi.

L’artista romana proporrà dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico, affiancati dai successi che l’hanno resa una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Tra questi, “Vuoto a perdere”, “Sono solo parole”, “Glicine” e “Makumba”, realizzata in collaborazione con Carl Brave.

Al momento il concerto di Porto San Paolo rappresenta l’unica data annunciata in Sardegna. L’evento è organizzato dal comune di Loiri Porto San Paolo.

“Dopo Irene Grandi nel 2023 e Carmen Consoli nel 2024, abbiamo scelto un’altra artista di primo piano per l’evento principale dell’estate – dichiara il sindaco Francesco Lai -. Chiuderemo la via centrale del paese per allestirla con stand di street food e animazione, trasformando Porto San Paolo in un grande spazio di festa in attesa del concerto”.