Caffetteria e Cocktail, Cucina, Preparazione della Pizza e Manutenzione e Ormeggio Imbarcazioni: quattro i corsi gratuiti Garanzia Giovani in partenza a Olbia e destinati ai giovani under 35.

Sono in corso le iscrizioni ai percorsi formativi offerti dall’Agenzia Formativa ExFor nell’ambito del programma Garanzia Giovani. I corsi, totalmente gratuiti e finanziati dalla Regione Sardegna, rappresentano un’importante occasione di reinserimento lavorativo grazie al rilascio delle Certificazioni delle competenze professionali, riconosciute in tutte le Regioni italiane e nei Paesi della UE.

I percorsi formativi proposti hanno una durata di 200 ore e prevedono 60 ore di teoria, 60 ore di pratica in laboratorio e 80 ore di stage in un’impresa del settore con il riconoscimento di un’indennità di frequenza oraria, riconosciuta a tutti coloro che frequenteranno il corso e sosterranno gli esami finali.

Quattro i corsi in partenza a Olbia, divisi per due fasce d’età: giovani NEET di età compresa fra 18 e 29 anni e 364 giorni (Linea 1) e giovani disoccupati di età compresa fra 18 e 34 anni e 364 giorni.

Per la formazione mirata all’inserimento lavorativo e destinata alla fascia di età 18-29 anni, ExFor propone due percorsi professionali:

Corso di Caffetteria e Cocktail ( codice 2022RS2A2068951_2765 ), per scoprire grazie ai docenti professionisti del settore tutti i segreti della Mixology e della Latte Art e Coffee Art. Corso di Manutenzione e Ormeggio Imbarcazioni ( codice 2022RS2A2068951_2781 ) che permetterà di acquisire le conoscenze necessarie per lavorare nel campo della manutenzione delle strutture di approdo e all’ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni da diporto, aprendo così le porte dei cantieri nautici e delle marine ai giovani che otterranno l’attestato finale di certificazione delle competenze.

Per i giovani disoccupati di età compresa fra 18 e 34 anni e 364 giorni, ExFor propone:

Corso di cucina ( codice 2022RS2A2070154_2903 ), che partirà dalle basi della cucina tradizionale e contemporanea per preparare gli allievi ad entrare da protagonisti nelle cucine di tutto il mondo. Corso di preparazione della pizza ( codice 2022RS2A2070154_2905 ), ideato per chi sogna di intraprendere una carriera di successo nel mondo della pizzeria e imparare tutti i segreti e le tecniche più innovative sotto la guida di esperti di fama nazionale ed internazionale.

Per iscriversi è necessario recarsi al CPI (Centro per l’Impiego) più vicino e comunicare il codice del corso scelto. Chi è interessato a frequentare uno dei corsi proposti, ma non è ancora iscritto al programma Garanzia Giovani può procedere con l’iscrizione online sul sito www.sardegnalavoro.it, oppure direttamente presso lo sportello del proprio Centro per l’Impiego.