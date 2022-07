TAVOLARA. È in programma domenica 17 luglio la serata conclusiva della 32esima edizione del Festival di Tavolara “Una notte in Italia”. La rassegna cinematografica si chiuderà con l’anteprima di “Quattordici giorni” di Ivan Cotroneo alla presenza dell’autore e regista, insieme alla produttrice Francesca Cima e dei protagonisti, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.



La proiezione in anteprima precede l’arrivo a settembre della pellicola su Paramount+ come primo film italiano Paramount+ Original.

Il film, tratto dal romanzo “14 giorni. Una storia d’amore” di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, racconta la storia di una coppia, una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata. Marta odia Lorenzo e ha da poco scoperto che lui ha una relazione con un’altra donna. Lorenzo detesta Marta.

Sono giorni di pandemia e devono stare insieme, chiusi negli stessi ottanta metri quadri per quattordici giorni in isolamento fiduciario. Una storia d’amore in un tempo sospeso, per loro e per il mondo intorno, in un countdown che li porta verso la separazione. Quattordici capitoli, quattordici momenti di vita di coppia e un solo amore a pezzi.

Precederà la proiezione l’incontro con Ivan Cotroneo, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi e Francesca Cima, moderato da Geppi Cucciari, conduttrice delle cinque serate, e Piera Detassis, direttrice artistica dell’evento.

Il Festival organizzato dall’associazione Argonauti ha tra i componenti del comitato organizzativo-artistico: Marco Navone, Viviana Gandini, Claudia Panzica, con il supporto di Stefania Ulivi, ed è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura, dal comune di Olbia, Assessorato alla Cultura, Porto San Paolo e San Teodoro.

I biglietti per il Cinema Tavolara hanno un costo di 2 euro, più uno di prevendita, e sono acquistabili presso il Cinema Teatro Olbia al numero 0789.28773 oppure online tramite > il sito.