★VIDEO★ Dorgali cuore autentico della Sardegna. Nel secondo episodio di “Quando ci Gira” il viaggio entra nel centro dell’isola, tra Supramonte e Golfo di Orosei.

Prosegue la quarta serie del format firmato dai videomaker Manuela Fiori e Andrea Sini. Dopo la tappa inaugurale, il racconto fa rotta su Dorgali, uno dei comuni più estesi della Sardegna con i suoi 225 chilometri quadrati, dove la montagna incontra il mare di Cala Gonone.

Il percorso attraversa il centro storico e le botteghe artigiane, tra filigrana e ceramica tradizionale, per poi spingersi nel Parco Museo S’Abba Frisca, tra sorgenti carsiche e tracce della civiltà agro-pastorale.

Spazio anche alle chiese storiche e alla memoria archeologica, dalla valle del Cedrino al Nuraghe Neulè, fino allo storico tracciato di S’Iscala e Omines e Galaria Etza. Di seguito il video: