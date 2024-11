★VIDEO★ “Quando ci gira” inaugura la terza stagione con un viaggio tra le meraviglie della penisola del Sinis. L’episodio realizzato dai videomaker Mauela Fiori e Andrea Sini, è dedicato alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della Sardegna: San Giovanni di Sinis, Tharros e San Salvatore.

Dalla borgata marina di San Giovanni con la sua famosissima chiesa paleocristiana a Tharros, tappa fondamentale per chi vuole immergersi nella storia fenicia e romana dell’isola. Infine, il villaggio di San Salvatore, noto per le sue antiche case in pietra e le celebrazioni religiose. Di seguito il primo episodio della terza serie di “Quando ci gira”