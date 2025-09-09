Olbia 9 settembre 2025 – È stata depositata negli uffici di via Nanni la lista per le elezioni della provincia Nord Est Sardegna. Il presidente Marzio Altana ha consegnato la documentazione nei termini previsti dalla legge elettorale.
L’unica lista in campo è “Uniti per la Gallura e Monte Acuto”, che sostiene la candidatura del sindaco di Olbia Settimo Nizzi. In caso di superamento del quorum, Nizzi ricoprirà contemporaneamente la carica di presidente dell’ente intermedio oltre a quella di primo cittadino di Olbia.
La consegna è avvenuta alla presenza del commissario straordinario Rino Piccinnu, della consigliera comunale di Olbia Simonetta Padre e della segretaria generale Stefania Giua. Le elezioni, di secondo livello, si svolgeranno il prossimo 29 settembre.