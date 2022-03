L’Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie, Pari Opportunità e Tutela degli Animali, Simonetta Lai, informa che il Comune di Olbia, nell’ambito del Progetto ITI “Olbia città solidale, sostenibile, sicura” finanziato dalla misura 9.2.2 del POR FSE Sardegna, sub azione 4.4 “Progetti integrati finalizzati all’inclusione socio-lavorativa aiuti all’occupazione”, intende individuare:

destinatari da inserire in attività di animazione e orientamento finalizzate all’inclusione lavorativa presso aziende del territorio, in possesso dei requisiti previsti da “Avviso Pubblico per l’individuazione dei destinatari delle misure di inclusione socio lavorativa” fino a concorrenza di n.40 previsti dall’intervento .

A conclusione dei percorsi di orientamento, profilazione e assesment i destinatari verranno avviati in progetti di inserimento lavorativa presso aziende del territorio che verranno individuate dal Comune di Olbia.

Le domande dovranno pervenire dal 08 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 18 marzo 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune via Garibaldi nelle modalità indicate nell’Avviso.

L’Avviso Pubblico e il Modulo di domanda saranno disponibili presso:

Settore servizi alla Persona – Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta Center dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Servizio Informacittà – Località Molo Brin dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ( anche su

appuntamento) – Portale Servizio Informacittà – Pagine Social e App Servizio Informacittà

Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,

– dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì

– dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico

0789/24800.

Portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it

Area Tematica ITI Olbia, ITI Bandi, del portale del Comune di Olbia

Pagina facebook ITI Olbia

Per ulteriori informazioni in merito, è necessario contattare:

Dott.ssa Giuseppina Biosa – Dott.ssa Ivana Pileri – Dott.ssa Maria Grazia Tirotto ai seguenti recapiti telefonici: 0789/52039 – 078952065 – 078952080

Servizio Informacittà, al numero telefonico 078925139

Front Office Settore Servizi alla Persona al numero telefonico 0789/52172.