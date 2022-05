Le Associazioni A.G.I.O e Mantenimento Diretto Olbia comunicano alle popolazioni Ucraine, profughi di guerra, che è possibile accadere al contributo economico della protezione civile della regione Sardegna tramite la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile.

Chiunque abbia già formalizzato la documentazione necessaria relativa allo Status di permanenza temporanea attraverso un codice fiscale temporaneo, sarà in grado di accedere al contributo economico che coprirà le somme dalla data di rilascio del certificato.

Le stesse associazioni comunicano inoltre che tutti i rifugiati di guerra ucraini presenti nel territorio del comune di Olbia devo essere censiti e registrati presso le nostre sedi, nonché per accedere al contributo.

In caso di necessità di alloggi presso famiglie ospitanti siamo in grado di fornire assistenza in loco.

Per informazioni e chiarimenti contattare la dott.ssa Maddalena Multineddu al 392.3217196 o Danilo Bazzoni al 338.9503370

ECCO IL LINK PER LA DOMANDA >