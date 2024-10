BERCHIDDA. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino ha svelato le prime novità per la sua 20ª edizione, che si terrà il 15-16 settembre 2023 e sarà valida per il Campionato Italiano Rally Terra, la Coppa Rally Zona 9 e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna.

Saranno tre le manifestazioni in programma: il rally moderno, la gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche e per il Regionale, e il 4º Baja Vermentino – Terre di Gallura. La presentazione del nuovo logo richiama il nome della manifestazione stessa, includendo le immagini stilizzate del nuraghe e della foglia di vite, a simboleggiare il Vermentino.

La distanza totale da percorrere rimarrà al di sotto dei 300 chilometri, e la gara prevederà circa 75 chilometri cronometrati. Si comincerà nella mattina del venerdì 15 settembre con lo shakedown, lungo un tracciato disegnato in territorio di Berchidda. Maggioni informazioni su www.rallyvermentino.it.