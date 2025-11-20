Olbia 20 novembre 2025 – Osservando le carte in quota emerge la prima avanzata dell’aria polare verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni è attesa una fase di raffreddamento dell’atmosfera con spiccata variabilità, piogge e venti freschi settentrionali.

Venerdì 21 novembre l’aria fredda raggiungerà la Sardegna dopo aver attraversato la valle del Rodano e il golfo del Leone. Il maestrale potrà superare i 15 nodi con un evidente calo delle temperature. Sabato 22, durante l’espansione del nucleo freddo sul Mediterraneo, le temperature scenderanno ancora anche per via della marcata variabilità con possibili piogge sparse. Domenica 23 è previsto un lieve miglioramento prima di un possibile nuovo passaggio perturbato all’inizio della settimana.

Il Centro Funzionale della Regione Sardegna ha emesso un bollettino di allerta neve sopra i 700 metri valido dalle 15:00 del 21 novembre alle 9:00 del 22 novembre.

Secondo il bollettino, la massa d’aria fredda raggiungerà l’isola tra domani e sabato con un deciso abbassamento dello zero termico. Il calo interesserà progressivamente i rilievi sardi, dove saranno possibili nevicate anche a quote collinari.

Nelle ore indicate sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che localmente potranno assumere carattere nevoso già dai 700 metri. I cumulati attesi saranno di pochi centimetri al di sotto dei 1000 metri. Le nevicate potranno inoltre raggiungere quote più basse durante eventuali fenomeni più intensi, in particolare nelle aree del Marghine-Goceano, del Limbara e del Linas.

L’avviso resterà in vigore fino alla mattina di sabato, quando è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.