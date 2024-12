Grande partecipazione alla prima giornata di lavori della sesta edizione del G20 delle spiagge, ospitato quest’anno dal comune di Arzachena. Dopo la serata di benvenuto ai partecipanti presso le cantine Surrau, oggi il summit è entrato nel vivo con una giornata intensa di lavori al Conference Center di Porto Cervo. I sindaci delle 26 destinazioni costiere presenti hanno affrontato alcune delle tematiche più importanti del turismo balneare.

Al mattino i delegati hanno partecipato a workshop e focus group specifici: si è parlato di sviluppo urbanistico, trasporti, salvaguardia ambientale, gestione dei rifiuti e presidi sanitari, rapporto residenti-turisti e diversificazione dell’offerta.

Nel pomeriggio invece si è discusso di idee per il futuro e la salvaguardia delle coste italiane e di modelli di governance delle destinazioni turistiche.

“Con grande orgoglio ospitiamo la sesta edizione del G20 sulle spiagge – afferma il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. Diamo il benvenuto alle delegazioni che in questi giorni si confronteranno su tante tematiche connesse al turismo. Il nostro territorio è famoso per la Costa Smeralda e per la sua offerta variegata. Siamo felici di poterlo far conoscere ai sindaci e referenti di altre località di eccellenza del panorama turistico italiano”.

“E’ un confronto vero e profondo – dichiara Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e riconfermata all’unanimità coordinatrice nazionale del network G20. I singoli comuni devono alzare lo sguardo dal loro particolare per guardare lontano, e il network in questi anni ha creato una forza e una determinazione comune”.

I lavori del G20 proseguiranno domani all’Auditorium comunale di Arzachena. Il programma prevede un primo incontro riservato agli operatori turistici del territorio, a cui seguirà un convegno nazionale aperto al pubblico, dal titolo “Definiamo insieme il futuro delle coste italiane, il primo settore turistico nazionale”.

Alla giornata di domani parteciperanno anche i sindaci di numerosi costieri dell’isola, fra cui Palau, Santa Teresa, La Maddalena, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Castelsardo e Bosa, i vertici di Smeralda Holding, Geasar, Federalberghi, Confindustria nord Sardegna e diverse associazioni di settore.

Ai lavori saranno presenti anche Salvatore Sasso Deidda, presidente della commissione trasporti della camera dei deputati, e Ivana Jelinic, Ceo dell’Ente nazionale per il turismo. Previsto davanti all’auditorium un sit-in di protesta di Itb Italia, associazione di balneari, “ esclusa dalla partecipazione al summit” – dichiara il segretario regionale Francesco Gambella.