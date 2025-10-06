Olbia 6 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, la Fondazione IAPB Italia ETS – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – promuove un’importante iniziativa dedicata alla salute degli occhi che si terrà a Olbia il 9 ottobre presso la Chiesa Sacra Famiglia.

L’evento, organizzato dalla sezione territoriale UICI di Sassari, prevede due appuntamenti: un convegno informativo e uno screening oculistico gratuito. Nel primo momento, dalle 10:30 alle 11:30, interverrà Laura Giorico, oculista e referente IAPB Italia, per affrontare i temi della prevenzione visiva. Saranno presenti, ospiti del parroco don Andrea Raffatellu, Francesco Santoro presidente UICI Sassari, Bachisio Zolo presidente UICI e IRIFOR Sardegna, Roberto Pili presidente IERFOP e Simona Trudu della Direzione Nazionale UICI.

In contemporanea, nella piazza antistante la chiesa, si terrà uno screening oculistico gratuito curato da Luigi Testoni, rivolto all’intera cittadinanza. Le visite si svolgeranno a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, in ordine di arrivo, previa registrazione direttamente sul posto nella giornata dell’evento. È consigliato presentarsi senza lenti a contatto.

L’iniziativa è aperta alle autorità locali, alle associazioni del territorio e ai cittadini interessati alle tematiche legate alla salute visiva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sezione territoriale UICI di Sassari ai numeri 079 233711 e 371 3169049.