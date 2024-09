OLBIA. A distanza di un anno dalla prima edizione, torna l’Olbia Challenger, torneo ATP Challenger 125, organizzato da MEF Tennis Events. L’evento si svolgerà sui campi del Tennis Club Terranova dal 13 al 20 ottobre prossimi, con una rinnovata lista di atleti pronti a offrire spettacolo. La competizione, che nel 2023 ha visto il lancio internazionale di Flavio Cobolli, sarà guidata dall’attuale numero 68 ATP, Dusan Lajovic, affiancato da altri azzurri di rilievo come Stefano Napolitano, Matteo Gigante e Andrea Vavassori.

La presentazione ufficiale del torneo si è tenuta presso l’aeroporto Olbia Costa Smeralda, alla presenza di rappresentanti istituzionali e sportivi, tra cui il presidente della FITP Angelo Binaghi, il capitano della Nazionale Filippo Volandri e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. L’evento si conferma un’occasione non solo per promuovere il tennis professionistico ma anche per favorire il turismo e l’economia locale, come sottolineato dal vice presidente della Regione Giuseppe Meloni. Presenti anche il sindaco della città Settimo Nizzi, l’assessora allo Sport Elena Casu, il presidente del TC Terranova Giuseppe Bianco, la presidentessa di FITP Sardegna Daniela Congia, il direttore del torneo Andrea Frasconi e il presidente di MEF Tennis Events Marcello Marchesini.

L’entry list di quest’anno promette grande competizione, con la partecipazione di nomi importanti del circuito ATP e giovani talenti come Joao Fonseca e Martin Landaluce, accanto al campione in carica Kyrian Jacquet. “Noi crediamo e supportiamo questo spirito di iniziativa – ha detto Binaghi durante la presentazione dell’evento – e sappiamo quanto sia importante anche per i giocatori, tant’è vero che tutti i nostri migliori ragazzi sono passati da questi appuntamenti. Da sardo sono orgoglioso che la mia regione sia protagonista in questo processo e mi fa piacere che tutti abbiano compreso il valore dello sport e del tennis”.

“Sembra ieri che con un po’ di rammarico si chiudeva la prima edizione di quello che ci è sembrato un sogno, ed eccoci qui per la seconda – così il presidente del Tennis Club Terranova Giuseppe Bianco, entusiasta per l’imminente bis -. Quest’anno per me e tutto il direttivo è stato un turbinio di emozioni iniziato con il Challenger e proseguito con altri grandi eventi come i play off in serie B1, diversi titoli sardi e successi dei nostri atleti nei campionati individuali. Attribuisco tutti questi successi al torneo del circuito cadetto che ha catapultato il circolo nella dimensione del tennis che conta. Da questa nuova edizione mi aspetto l’interesse del pubblico che sappiamo già si aspetta un grande evento; per fare in modo che questo accada abbiamo lavorato molto con la Regione Sardegna, il Comune di Olbia, la Federazione, MEF Tennis Events e tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa bellissima avventura”.

“Siamo entusiasti di concludere anche quest’anno il filotto dei nostri eventi a Olbia – ha detto il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini -. È un privilegio e un grande piacere poter arrivare in Sardegna e offrire un nuovo torneo all’interno del circuito ATP Challenger. Il legame tra MEF Tennis Events e il Tennis Club Terranova è stato fondamentale già lo scorso anno per la creazione del torneo, e in questa stagione lo abbiamo rafforzato per alzare ulteriormente l’asticella”. La biglietteria è aperta sul > sito ufficiale dell’evento.