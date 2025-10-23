Golfo Aranci 23 ottobre 2025 – “È un grandissimo orgoglio perché Davide è stato e sarà per tutti noi un esempio, dentro e fuori dal campo”. Con queste parole l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato il Premio Davide Astori 2025, che gli è stato attribuito nel corso del Premo Ussi Sardegna.

Quando sullo schermo sono apparse le immagini di Davide Astori, il pubblico si è raccolto in un silenzio profondo. Poi l’abbraccio tra Renato e Bruno Astori, rispettivamente padre e fratello del calciatore, e Pisacane ha commosso tutti i presenti.

Nel corso della manifestazione, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, sono stati premiati anche Jeff Onorato, leggenda dello sci nautico; le apneiste Chiara Obino e Cecilia Puddu; il nuotatore Marcello Guidi; la giovane pilota Clelia Soddu; i velisti Alice Dessy e Lorenzo Sirena; l’allenatore di hockey Roberto Carta; il giornalista e scrittore Nicola Muscas; Marco Giordo, per la carriera nel mondo dei rally; la Dinamo Sassari Basket per il gesto di solidarietà verso Achille Polonara; il cestista Maurizio Pedrazzini; don Walter Onano; Leonardo Marras; la calciatrice Alice Virdis; i calciatori Matteo Mancosu ed Emerson Ramos Borges; il pugile Cristian Zara; gli atleti Andrea Demontis, Laura Frattaroli e Diego Nappi; e il giornalista Valerio Vargiu, premiato anche per il servizio televisivo “Il riposo del guerriero”.

Il Premio Ussi Sardegna è promosso dall’Unione Stampa Sportiva Sarda che ogni anno celebra gli sportivi, gli allenatori e i giornalisti che si sono distinti per risultati, impegno e valori etici. L’edizione 2025, dal titolo “Sport e longevità”, ha voluto sottolineare il ruolo dello sport come fattore di benessere, salute e crescita personale, oltre che come veicolo di inclusione e rispetto.

“Per noi un evento come questo è una grande occasione, per consegnare i premi agli atleti e ai cronisti che si sono distinti, ma anche e soprattutto per incontrarci come giornalisti sportivi sardi per discutere dei nostri temi – ha dichiarato Paolo Mastino, presidente USSI Sardegna -. Il più importante è il diritto di cronaca negli eventi sportivi. Spesso abbiamo avuto difficoltà a raccontare gli eventi sportivi per ragioni di diritti e di accesso agli eventi. Ecco, quello che vogliamo è avere piena libertà di poterli raccontare e questa è una bella occasione per discutere e per parlarne insieme”.