Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 16:30 presso la sala convegni del Museo Archeologico si terrà la Cerimonia di Premiazione della VIII edizione del Premio Letterario Città di Olbia alla presenza della Giuria e degli autori finalisti.

A ciascuno dei primi tre classificati nelle sezioni “Racconti brevi in lingua italiana”, Racconti brevi in “gallurese e logudorese”, nella sezione unica di poesia in logudorese e gallurese verranno corrisposti i seguenti premi:

1° classificato: euro 500,00

2° classificato: euro 300,00

3° classificato: euro 200,00

Inoltre i racconti e le poesie risultate vincitrici nelle diverse sezioni saranno contenute in un volume antologico del premio pubblicato a cura dell’amministrazione comunale. Ai medesimi vincitori sarà, altresì, consegnata un targa di riconoscimento.

La serata, presentata dalla giornalista Daniela Astara, vedrà la partecipazione del duo musicale acustico Gavino Loche e Serenella Lunesu.

La Giuria, composta da Francesco Pala, docente di filosofia, già direttore della rivista filosofica “Giornale critico di storia delle idee”, scrittore e saggista con funzioni di presidente, Luana Scanu, formatrice esperta in Scrittura Creativa ed Editoria, Quintino Mossa, presidente della Consulta Intercomunale della Gallura, Paolo Russu socio fondatore della Consulta Intercomunale Gallura e da Eliano Cau scrittore e poeta, ha decretato le seguenti opere finaliste dalle quali emergeranno, in sede di cerimonia, le vincitrici.

IN ORDINE ALFABETICO

RACCONTI BREVI ITALIANO

La matematica aiuta gli audaci di Alessandra Fucilitti, Sulmona (AQ)

La Neve del mare di Giovanni Battista Manca, Porto Torres (SS)

Le scarpe della domenica di Ivano Mugnaini, Massarosa (LU)

Se Così siamo vivi di Emanuele Rizzi, Frabosa Sottana (CN)

RACCONTI BREVI in GALLURESE e LOGUDORESE

A strada di Domenico Mario Battaglia, La Maddalena (SS)

Da li macchi e da li steddi di Maria Antonietta Pirrigheddu, Tempio Pausania (SS)

S’omine ch’at agguantatdu a su fogu di Sandro Biccai, Sindia (NU)

Su menzus amigu di Sebastiano Mario Fiori, Tortolì (NU)

POESIE in GALLURESE e LOGUDORESE

Di sogni svistita di Domenico Mario Battaglia, La Maddalena (SS)

Solidade di Giuseppe Flore, San Teodoro (SS)

Veni di Angelo Contini, Arzachena (SS)

Per quanto riguarda al sezione racconti junior, la Giuria ha ritenuto nessuno degli elaborati meritevole di riconoscimento.

Il Premio Letterario Città di Olbia VIII edizione è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

PER ASSISTERE ALLA SERATA È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE TELEFONANDO ALLO 0789/26710 NONCHE’ IL POSSESSO DEL SUPER GREEN PASS.