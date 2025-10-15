Gallura 15 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi i modelli di previsioni meteorologiche hanno avuto grande difficoltà a definire la traiettoria ed i quantitativi degli accumuli collegati alla bassa pressione mediterranea che in questo momento si muove lentamente sul mar Tirreno.
Il centro di bassa pressione posizionato tra il sud Sardegna e Sicilia, con il suo vortice antiorario, continua a convogliare aria instabile sulla Gallura orientale dove, dalle prime ore della giornata, in diversi settori, si sono già registrati accumuli superiori ai 50 mm.
Visto che la depressione si sposterà molto lentamente e le piogge potrebbero continuare per diverse ore, il centro regionale della Protezione Civile ha pubblicato un bollettino di criticità ordinaria gialla, associato ad un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime 24 ore.