LOIRI PORTO SAN PAOLO. Continua la rassegna letteraria estiva “Libri sotto le stelle”. Protagonista del secondo appuntamento è stata Benedetta de Vito che ha presentato il suo “Cuoresardo”. La scrittrice, che ha dialogato con Serena Lullia, ha raccontato la sua Sardegna e in particolare Cala Girgolu, conosciuta quasi 60 anni fa quando, bambina, arrivò con la sua famiglia per la prima volta in vacanza.

Martedì 16 luglio, ore 21:30, verrà presentato “I sogni costano caro” di Francesco Cossu. Un giallo che fa parte della serie dell’ispettore capo Vittorio Corti, investigatore testardo e controcorrente, che in questo romanzo deve risolvere il caso del produttore cinematografico Dino Gennari, trovato senza vita in una giornata d’estate in Sardegna. Cossu è insegnante di letteratura italiana e storia nelle scuole superiori e vive a Tempio.

Il prossimo 23 luglio Luana Murgia, scrittrice ed editor, presenta il romanzo fantasy per ragazzi “Mia e la triade delle Lumillie”. Chiude il mese di luglio l’avvocato Paolo Pinna Parpaglia con “Il mistero di Tavolara”. Tre gli eventi del mese di agosto: il 6 Paola Gala presenta “La figlia grande”, il 13 Giovanni Delogu illustra al pubblico l’opera poetica e narrativa “Passi. Sardegna. L’anima della natura”. Chiude la quarta edizione di “Libri sotto le stelle” Marialuisa Naitana Azzena con “I fornelli dei naviganti”.

“Libri sotto le stelle” è organizzato dal comune di Loiri Porto San Paolo in collaborazione con Studio Progetto 2 e il supporto della biblioteca comunale. Tutte le serate sono in programma alle 21:30 nella piazzetta del Centro sociale.