PORTO SAN PAOLO. Mercoledì 24 settembre alle 21:00, presso la Casa delle farfalle di mare, in viale Pietro Nenni, verrà presentata la riserva Mab Unesco del parco Tepilora. Saranno presenti il presidente Giuseppe Ciccolini e la direttrice Marianna Mossa che guideranno il pubblico in un viaggio dedicato alla scoperta delle bellezze del parco, illustrando le strategie per la sua conservazione.

“La serata rappresenta un momento di crescita importante per fare rete tra le comunità delle aree marine protette in Sardegna e dei parchi naturali – commenta il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai -. Un investimento nell’informazione e nella condivisione delle buone pratiche messe in campo dagli enti che si occupano di tutela dell’ambiente”. L’ingresso è libero e gratuito.