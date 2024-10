PORTO ROTONDO. Ultimi dettagli per la tradizionale Festa del Calamaro si terrà come sempre, il 1° novembre in piazza San Marco, nel cuore di Porto Rotondo. L’evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Porto Rotondo, presieduto da Luca Bonifaci, si avvarrà anche quest’anno della presenza dell’Associazione Cuochi di Gallura, che si occuperà di friggere circa 5 quintali di calamari nella grande padella collocata in piazza. Non mancheranno le classiche patate fritte e il Vermentino di Monti.

“La festa seguirà la falsariga di quella dello scorso anno – dice Luca Bonifaci -. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti nell’organizzazione generale e nell’intrattenimento. Come ogni anno speriamo nel bel tempo, perché sarà una giornata all’insegna del divertimento, della convivialità, della musica e, naturalmente, dei calamari. Andiamo a chiudere una stagione sicuramente positiva per la Sardegna e per Porto Rotondo che si è rivelata più lunga del solito”.

In effetti, per il borgo del conte Luigino Donà dalle Rose, l’appuntamento con la Festa del Calamaro rappresenta l’evento di chiusura della stagione, con cui i commercianti e l’intero consorzio salutano turisti e operatori.

Il programma partirà alle 12:00 con la sagra in piazza San Marco, accompagnata da un DJ set. In via Riccardo Belli, piazza Cascella, si svolgerà il Mercato espositivo, mentre dalle 12:00 alle 16:00 Desirèe Rocco e gli allievi di danza della Blackswan daranno vita all’Halloween Show sia in piazza San Marco che in piazza Cascella. Durante l’evento sono previsti spettacoli di animazione per bambini in via Riccardo Belli. Per informazioni Cristina: 389 7882417