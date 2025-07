PORTO ROTONDO 15 luglio 2025 – L’estate di Porto Rotondo si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, del teatro e della divulgazione culturale. In un calendario ricco di eventi, spiccano i nomi di Vincenzo Schettini, il professore-divulgatore che ha rivoluzionato il modo di raccontare la fisica, l’inconfondibile voce di Antonella Ruggiero, tra le più eleganti e versatili della scena musicale italiana, la Premiata Forneria Marconi, storica band del rock progressivo, con un omaggio speciale a Fabrizio De André.

Un cartellone ricco di appuntamenti pensato per offrire al pubblico serate di qualità. A promuovere l’intera rassegna è il Consorzio di Porto Rotondo, con la direzione artistica di Francesco Roccaforte e il patrocinio del Comune di Olbia, da anni impegnati nella valorizzazione del borgo attraverso una proposta culturale inclusiva e di alto profilo.

Gli appuntamenti da non perdere

17 luglio – Vincenzo Schettini: la fisica che ci piace Al Teatro Mario Ceroli arriva Vincenzo Schettini, il “prof” più amato del web. Con uno stile brillante e coinvolgente, Schettini porta in scena uno spettacolo che trasforma la fisica in emozione pura. Esperimenti dal vivo, storie incredibili e tanta energia per scoprire che la scienza è parte della nostra vita, ogni giorno. Un evento pensato per incuriosire grandi e piccoli.

18 luglio – Antonella Ruggiero Live – Il 18 luglio in Piazza San Marco sarà la volta dell’inconfondibile Antonella Ruggiero, una delle voci più raffinate e suggestive del panorama italiano. Protagonista di un concerto che ripercorre le tappe più significative della sua carriera, dagli esordi con i Matia Bazar alle esplorazioni musicali più recenti. Una serata intensa e raffinata, dove la voce si fa racconto.

25 luglio – Raul Cremona Show – Raul Cremona porta il suo talento sul palco del Teatro Mario Ceroli con uno spettacolo che fonde comicità, illusionismo e satira leggera. Una serata all’insegna del sorriso, dove la realtà viene smontata e ricomposta tra giochi di prestigio, battute fulminanti e trovate surreali. Con la sua verve inconfondibile, Cremona conduce il pubblico in un universo fatto di magia e ironia, dove nulla è come sembra e tutto diventa occasione per ridere, riflettere e lasciarsi sorprendere.

26 luglio – Hot Gravel Eskimos Jazz Live – La Swing Era rivive a Porto Rotondo, in Piazza San Marco, con gli Hot Gravel Eskimos, ensemble guidato dal poliedrico Mauro L. Porro. Una vera immersione nel sound vintage anni ’30 e ’40, tra strumenti d’epoca, arrangiamenti filologici e una presenza scenica che profuma di altri tempi. Lasciatevi travolgere dal ritmo, dal fascino vintage e dall’energia contagiosa.

31 luglio – Blues For Pino Live. Omaggio a Pino Daniele – Piazza San Marco batterà al ritmo del blues con i Blues For Pino. Sul palco, Osvaldo Di Dio e gli storici musicisti di Pino Daniele proporranno un viaggio musicale tra i brani più amati del repertorio del grande artista napoletano, in una serata ricca di emozione, improvvisazione e anima partenopea.

1 agosto – PFM Live Tour Doppia Traccia – È uno degli appuntamenti più attesi e l’unico evento a pagamento della rassegna (biglietto unico € 20 acquistabile su www.eventbrite.it). Il 1° agosto, sul palco del Teatro Mario Ceroli, arriva la Premiata Forneria Marconi, icona assoluta del rock progressivo italiano. La band, che ha segnato la storia della musica italiana e internazionale, propone un concerto speciale dal titolo Doppia Traccia: un viaggio sonoro che intreccia l’energia travolgente del loro repertorio con un intenso omaggio a Fabrizio De André, in una rilettura moderna e appassionata dei brani realizzati insieme al cantautore genovese. Un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo, che unisce virtuosismo, poesia e memoria in una serata di grande impatto emotivo.

9 agosto – Parata Stelle di San Lorenzo: musica, arte e cielo stellato – Il 9 agosto, il centro del Borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la serata dedicata alle Stelle di San Lorenzo: si comincia al tramonto con le note eleganti del violoncellista Marco Derosas, si prosegue con l’osservazione guidata delle costellazioni, e si conclude con una sfilata-spettacolo ispirata al cielo, con costumi firmati Dior. Una sinfonia di arte, moda e astronomia nella magia della notte.

22 agosto – Marino De Rosas e Denise Gueye Live con Intrinadas e altre storie – Il 22 agosto Piazza San Marco ospita Intrinadas e altre storie, un concerto che unisce le radici più profonde della Sardegna alle sonorità calde e vibranti del Mediterraneo. Sul palco, la chitarra di Marino De Rosas incontra la voce intensa di Denise Gueye, in un dialogo musicale che attraversa ballate antiche, melodie popolari e suggestioni contemporanee.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ad eccezione del concerto della PFM (€ 20,00 acquistabile su www.eventbrite.it). Il Consorzio di Porto Rotondo, attraverso un lavoro costante e appassionato, offre un programma che intreccia cultura e territorio, e rende ogni serata un’occasione per vivere il borgo in modo autentico, elegante e accogliente, contribuendo a rendere Porto Rotondo una destinazione culturale oltre che turistica.

Il calendario completo, costantemente aggiornato, è disponibile sul sito ufficiale del Consorzio di Porto Rotondo www.consorziodiportorotondo.it e sull’app CPR, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store.