OLBIA. La nautica torna protagonista a Porto Rotondo con la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, in programma dal 20 aprile al 4 maggio. L’evento, organizzato dal Cipnes Gallura, punta a consolidarsi come appuntamento strategico nel calendario fieristico nazionale e internazionale. Le anticipazioni sono state illustrate nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nello Yacht Club di Porto Rotondo.

“Il settore nautico è molto importante per l’economia della Sardegna – ha detto il presidente del Cipnes Livio Fideli -. Se consideriamo che abbiamo 1295 aziende che producono un fatturato di 403 milioni di euro, attestandosi così come la quinta industria per volume della Sardegna, si può capire che importanza può avere per il Cipnes la Fiera Nautica, evento che sta crescendo negli anni”.

Quest’anno la manifestazione conterà 160 stand e 200 imbarcazioni, con un programma articolato che affianca all’esposizione momenti di approfondimento e divulgazione. “La missione che ci prefiggiamo è quella di consolidare questo evento in modo da diventare una tappa strategica all’interno di un calendario di grandi eventi che possa ripetersi ogni anno sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale”.

L’edizione 2023 ha registrato 18.000 presenze. “I dati della fiera sono in crescita ogni anno – prosegue Fideli -. Speriamo che aumentino”.

Ampio spazio sarà dedicato ai tavoli tematici: saranno nove o dieci e affronteranno le principali questioni legate al comparto, tra cui ricerca, sperimentazione industriale, sviluppo, innovazione e formazione professionale. “La formazione è molto importante soprattutto per il comparto nautico, in questo caso che coinvolge l’Università di Cagliari, l’Università di Sassari, l’Università Federico II e l’Università Paterno per i Napoli”.

Alla fiera sarà presente anche Insula, con l’obiettivo di promuovere i prodotti tipici sardi e l’artigianato isolano. “Ci saranno momenti di degustazione dei prodotti e di presentazione dei prodotti sardi”.

Il programma si arricchirà infine con iniziative promosse da partner privati e istituzionali. “Ci saranno anche degli eventi spontanei di alcuni grossi operatori come Garmin e Range Rover all’interno della Fiera Nautica, e poi – conclude Fideli – ci sarà un importante spazio dedicato alla Guardia Costiera che festeggerà i suoi 160 anni e poi si saranno anche presentazioni di alcuni libri”. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa e diversificata.

Alla conferenza, oltre Livio Fideli erano presenti il direttore del Cipnes Aldo Carta, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il vice presidente della Regione Sarda Giuseppe Meloni, Emanuele Cani assessore dell’industria Emanuele Cani, il direttore tecnico Angelo Colombo, il direttore marittimo del Nord Sardegna Gianluca D’Agostino e il general manager della Marina di Porto Rotondo Matteo Solinas.