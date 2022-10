PORTO ROTONDO (OLBIA). Ritorna ufficialmente, e in grande stile, la Festa del Calamaro. Dopo due anni di stop causa pandemia e un’edizione 2019 “ristretta”, l’evento si terrà il prossimo 1° novembre con una giornata ricca di eventi dalla tarda mattinata fino al pomeriggio.

“Siamo contenti di poter realizzare la manifestazione come ai vecchi tempi – dichiara Luca Bonifaci, presidente del Centro Commerciale Naturale Porto Rotondo subentrato lo scorso settembre a Marcello Lombardo -. Ritorna finalmente il classico appuntamento che è un po’ la festa di fine stagione con cui i commercianti e l’intero consorzio salutano turisti e lavoratori”.

Si parte alle 10:00 con il mercato espositivo in via Riccardo Belli e piazza Cascella. Gli stand rimarranno aperti fino alle 18:00. “Sono pervenute richieste anche da altre parti dell’Isola. Arriveranno espositori dall’interno della Sardegna e da La Maddalena”.

Dalle 12:00, appuntamento in piazza San Marco con l’attesissima sagra del calamaro, momento clou dell’evento, con la partecipazione dell’Associazione Cuochi di Gallura. Per ridurre l’impatto ambientale verranno utilizzati piatti, posate e bicchieri biodegradabili.

Ad animare la giornata, in via Riccardo Belli e piazza San Marco, sarà il dj set di Francesco Roccaforte e il live music dei TheLiveXperience, a partire dalle 11:00 mentre dalle 15:00, in piazza Cascella, sono in programma giochi per bambini.

In occasione dell’evento, inoltre, i ristoranti del borgo resteranno aperti dalle 12:00. “La Festa del Calamaro è un modo per ritornare a stare insieme – sottolinea il presidente del CCN che riunisce oltre 60 consorziati -. In tanti trascorreranno il ponte dei Santi a Porto Rotondo e prevediamo un buon afflusso. Ci auguriamo che ci sia bel tempo e che partecipi molta gente così da poter trascorrere tutti insieme una bella giornata di festa”.