★VIDEO★PORTO ROTONDO. Il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton inaugura la stagione estiva 2024.

La struttura, 22 camere totali, appare rinnovata con un nuovo concept pensato e messo a punto dal direttore operativo Tiago Borges Cardoso e il suo staff. Con 25 dipendenti iniziali che diventeranno 40 nel clou dell’estate, tra cui lo chef Alessandro Mordini, il food & beverage manager Sergio Sanna e il barman Fabrizio Guaglianone, l’idea è quella di valorizzare eccellenze e sapori locali e avvicinarsi a chi vive la Sardegna tutto l’anno. L’hotel infatti apre per la prima volta agli aperitivi per i clienti locali, oltre alla cucina come già avveniva negli anni precedenti e alla piscina riscaldata.

La seconda novità riguarda i matrimoni. Il Sulià ospiterà infatti pranzi e cene nuziali con la possibilità per gli sposi di prenotare per i loro ospiti l’intera struttura per due o tre giorni. Alla serata inaugurale c’era anche Olbianova. Di seguito il video con l’intervista al direttore del Sulià House ⬇️