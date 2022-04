★VIDEO★ PORTO ROTONDO. Ci sarà il suo nome in cima all’albo doro della Nuraghe Cocktail Competition. Con la sua creazione “Viento de Frisia” il 52enne di Sorso Michele Manca è salito sul gradino più alto del podio in entrambe le categorie: 1° classificato nell’ABI professional e 1° nel concorso Caselli.

Alle sue spalle nell’ABI professional si è piazzato Claudio Schirru di Villamar e al terzo posto il siciliano che lavora a Porto Rotondo Massimiliano Farana. Manca e Schirru, dunque, parteciperanno al concorso nazionale che si svolgerà a Palermo a novembre.

Questo il verdetto della giuria di professionisti composta da Leandro Serra, Giuseppe Contini, Andreana Occhioni e Franco Murgia. Presenti i responsabili delle più importanti associazioni professionali del food & beverage nazionali.

Classifica a parte la manifestazione ha riempito di colori e profumi la piazza di Porto Rotondo che per un giorno è sembrata tornare ai fasti del periodo pre-covid. Una sorta di assaggio di alta stagione. Lo stesso conte Luigi Donà Dalle Rose ha partecipato all’evento e ha ringraziato gli organizzatori per aver portato la prima edizione della Nuraghe Cocktail Competition a Porto Rotondo.

“L’evento – fanno sapere i responsabili dell’ambita gara tra barmen realizzata con il contributo dell’associazione maitre d’hotel Amira – si svolgerà sempre in Sardegna ma sarà itinerante. Di anno in anno si sposterà nelle diverse località turistiche della nostra Isola e si svolgerà sempre in primavera”.

Presente anche l’associazione Cuochi di Gallura che ha offerto gnocchetti sardi e salsiccia a tutti i partecipanti e ai tanti ospiti giunti a Porto Rotondo anche grazie ai 23 gradi di una perfetta giornata primaverile. Di seguito il video con le voci e le immagini della Nuraghe Cocktail Competition ▼