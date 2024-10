PORTO CERVO. La coppia Osian Pryce e Stephan Prevot si aggiudica l’undicesima edizione del Rally Terra Sarda, conclusosi domenica 8 ottobre a Porto Cervo.

Il pilota gallese, al volante di una Hyundai i20 Rally2, ha trionfato in Gallura, aggiudicandosi l’ultima tappa della coppa rally di zona 9 e del Ter Series. Pryce e Prevot hanno battagliato fin dall’inizio con il pilota Giacomo Scattolon su Volkswagen Polo Rally 2, costretto al ritiro nell’ottava prova speciale per una rottura meccanica, quando si trovava in seconda posizione.

Alle spalle dei vincitori si sono posizionati Andriolo e Menegon su Skoda Fabia Rally 2, mentre sul gradino più basso del podio è salito il tempiese Vittorio Musselli su Ford Fiesta Wrc Plus, affiancato dal copilota Claudio Mele.

Osian Pryce ha ottenuto anche il Trofeo Costa Smeralda, assegnato al vincitore della gara, mentre Pinky è stato conquistato da Alessandro Brigaglia e Alessandro Frau. La pilota ucraina Inessa Tushkanova si è aggiudicata il Lucina by Temussi in qualità di vincitrice nella categoria donne mentre allo sloveno Martin Cendak è andato Aido Alberto Ganau assegnato al pilota più giovane.

Nel Rally Terra Sarda Storico la vittoria è andata a Gabriele Rossi e Fabrizio Handel su Ford Sierra Cosworth. Alle loro spalle Pietro Pes e Nicola Romano su Peugeot 309 GTI, e Marc e Stephanie Laboisse su Porsche 911 SC.

La manifestazione, organizzata dalla Porto Cervo Racing Team, ha coinvolto 15 comuni galluresi, con cerimonia di inaugurazione a Tempio Pausania, arrivo e villaggio Rally Mirtò Sardegna a Porto Cervo e due prove speciali nel centro urbano di Arzachena.