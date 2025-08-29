★PODCAST★ Olbia 29 agosto 2025 – Nel podcast di Olbianova, Gian Piero Scanu, sindaco di Olbia nel 1989, ripercorre la tragedia dell’incendio di San Pantaleo, una delle pagine più drammatiche della storia recente della Gallura.
Scanu descrive quel rogo come una “bestia feroce” alimentata dal maestrale che, in assenza di una vera protezione civile, causò 14 vittime. In quelle ore concitate, il futuro deputato racconta di come furono decisivi i radioamatori e un’intuizione legata al pericolo del fumo: mobilitando le barche lungo la costa, si riuscì a mettere in salvo circa 900 persone che rischiavano di morire asfissiate.
L’esperienza drammatica spinse allora la comunità e le istituzioni a chiedere l’invio dei Canadair in Sardegna e portò alla nascita di un primo sistema di protezione civile in Gallura, fino a quel momento inesistente.
Nel podcast, Scanu denuncia inoltre l’origine dolosa della maggior parte degli incendi che devastano l’isola, invocando un intervento più incisivo da parte dell’intelligence e la costruzione di una solida organizzazione istituzionale in grado di prevenire simili catastrofi.
Un racconto intenso che non è solo memoria, ma anche monito per il presente e per il futuro della Sardegna. Di seguito il podcast
Gian Piero Scanu racconta la tragedia di San Pantaleo. Era sindaco di Olbia nell’agosto del 1989