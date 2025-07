OLBIA 6 luglio 2025 – Le acque cristalline di Pittulongu si trasformano nel teatro di una delle operazioni più strategiche del Paese per le telecomunicazioni. A circa 1.500 metri dall’arenile, una nave specializzata ha cominciato oggi l’allacciamento del cavo sottomarino Unitirreno che rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture digitali dell’isola.

Il primo spezzone era già stato posizionato l’anno scorso, creando le fondamenta per questa fase cruciale del progetto. Oggi la parte terminale del cavo è stata issata a bordo per i lavori di giunzione al resto dell’infrastruttura di collegamento. E così la nave posa cavo proseguirà il suo rilascio sul fondo marino fino a intercettare il collegamento longitudinale che unisce Mazzara del Vallo a Genova, inserendo la Sardegna in una delle principali autostrade digitali del Mediterraneo. L’operazione si concluderà entro un paio di giorni. Il progetto Unitirreno rappresenta una svolta tecnologica per la Sardegna.

Dal 2005 è attivo il collegamento sottomarino Janna, che ha messo per primo la Sardegna in collegamento internet con il resto del mondo attraverso due punti di connessione: tra Olbia e le coste del Lazio, con una lunghezza di 255 chilometri e profondità massima dei cavi di 1.400 metri, e tra Cagliari e Mazara del Vallo per 376 chilometri.

Ma la Sardegna sta diventando sempre più centrale nel panorama delle telecomunicazioni mediterranee. Grazie al nuovissimo collegamento con i cavi sottomarini di Google a Golfo Aranci e al nuovo data center di Siportal a Olbia, la Sardegna ha oggi una rete internet potentissima, al riparo dalle turbolenze geopolitiche. Il 90% del traffico fra Europa e Asia passa infatti dal Mar Rosso, area diventata instabile negli ultimi anni.

L’importanza strategica di questi collegamenti non può essere sottovalutata. I cavi sottomarini ospitano infatti il 99% del traffico di internet mondiale, con 552 collegamenti attivi per una lunghezza complessiva di 1,4 milioni di chilometri. La tecnologia in fibra ottica garantisce velocità, sicurezza e stabilità dei dati, elementi cruciali per l’economia digitale moderna.

Le operazioni tecniche di oggi mettono in evidenza le elevate competenze raggiunte anche dalle aziende locali nel settore subacqueo. Spesso poco note ma di grande rilievo, le ditte specializzate in lavori marittimi della zona dimostrano capacità con standard elevati tali da soddisfare lavorazioni di carattere internazionale ad altissimo livello.

Nello specifico, la Dilamar Srl di Olbia, di proprietà di Alessandra Pala, ha raggiunto standard certificati con qualificazioni importanti. L’azienda opera con certificazioni Soa e standard di sicurezza che le permettono di competere su progetti internazionali di grande complessità tecnica.

La presenza di un cavo sottomarino può attrarre investimenti in data center, servizi IT e telecomunicazioni, oltre a promuovere la crescita di startup e imprese digitali, creando nuovi posti di lavoro e stimolando l’economia locale. Per la Sardegna, questo significa maggiore competitività digitale e nuove opportunità di sviluppo tecnologico.