Olbia. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha diffuso un bollettino previsione di pericolo incendio Estremo (preallarme – codice rosso), per la giornata di domani Lunedì 16 agosto 2021 sulla Gallura, centro Sardegna e, in generale, Sardegna orientale. In tutte le aree “rosse” si attiva il Centro operativo comunale (Coc)