Un sistema corruttivo che forniva patenti nautiche false in cambio di denaro è stato smantellato dalla squadra investigativa della Guardia Costiera di Roma con la collaborazione di nove militari della Capitanerie di Olbia.

Nella mattinata ieri 13 luglio, il Nucleo Speciale d’Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Roma, con un dispositivo composto da 50 tra uomini e donne, ha eseguito 11 misure cautelari. Questi provvedimenti riguardano 10 soggetti residenti in Sardegna e 1 soggetto residente in Umbria:

– 1 custodia cautelare in carcere;

– 5 misure cautelari degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con chiunque non convivente;

– 5 misure cautelari dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia Giudiziaria.

I provvedimenti, emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura locale, derivano da una serie di accertamenti amministrativi svolti dall’Ufficio Circondariale marittimo di Carloforte. Le indagini, condotte dal Nucleo Speciale d’Intervento con il supporto della Guardia Costiera di Cagliari e Olbia, riguardano il rilascio di numerose patenti nautiche per unità da diporto.

Secondo le ipotesi investigative, un militare di Carloforte, denunciato dai suoi stessi colleghi della Guardia Costiera, avrebbe abusato della propria funzione, chiedendo somme di denaro o altre utilità in cambio del rilascio di patenti nautiche. I reati ipotizzati comprendono corruzione propria, falso ideologico in atto pubblico e rilascio di patenti a soggetti non idonei, che non avrebbero sostenuto gli esami né effettuato le visite mediche previste, con potenziale rischio per la sicurezza della navigazione.

Le ipotesi si basano sull’analisi dei dispositivi informatici sequestrati, intercettazioni telefoniche, indagini sulle movimentazioni bancarie e chat. Dalle indagini emerge che le patenti nautiche venivano consegnate ai presunti corruttori dopo il versamento di somme di denaro tramite contanti, IBAN bancari, conti PostePay o pagamenti di bollettini postali.

Nell’ambito dell’indagine, sono state già poste sotto sequestro circa cinquanta patenti nautiche, nella maggior parte dei casi consegnate spontaneamente dagli indagati.

Si precisa che la posizione delle persone indagate rimane al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, pertanto le stesse non possono essere considerate colpevoli sino all’eventuale pronuncia di sentenza di condanna definitiva.