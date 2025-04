La prima edizione del Pasquetta Sound Festival si terrà dal 19 al 21 aprile tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione. Il programma punta a coinvolgere residenti e visitatori in un fine settimana dedicato alla cultura, ai sapori locali e alla musica. Il culmine sarà il concerto gratuito di Coez, in scena lunedì sul palco fronte mare.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport e Spettacolo, delegata Nicoletta Orecchioni, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. “L’amministrazione comunale vuole far crescere l’evento che da oltre dieci anni rappresenta uno dei momenti clou per l’avvio della stagione turistica in concomitanza con la Pasqua – commenta Orecchioni -. Ogni anno introduciamo elementi nuovi e, per questa edizione, abbiamo ampliato la programmazione creando un intero fine settimana di appuntamenti per contribuire a rafforzare l’attrattività della Sardegna in primavera”.

Sabato 19 aprile, dalle 10:00 alle 18:00 in piazza Risorgimento, il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena, guidato da Gesuino Pileri, mostrerà la preparazione delle formaggelle e dei ravioli dolci secondo le ricette tradizionali. Accanto a loro, il maestro frittellaio Paolo Sanna realizzerà le tipiche frittelle lunghe in diretta.

Nella stessa giornata, dalle 10:00 alle 18:00, e domenica 20 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, sempre in piazza Risorgimento, il Gruppo Artigiani Sardi proporrà una mostra-mercato con manufatti locali, ceramiche, cesti e unguenti naturali. Presenti anche stand gastronomici per la cottura della carne e musica dal vivo con il Dilliriana Duo.

Lunedì 21 aprile il festival si sposterà al parco Riva Azzurra di Cannigione. Dalle 10:00 alle 13:00, spazio ai più piccoli con il Giardino di Pasqua, a cura di Magic Party, che offrirà attività con i pony Pluto e Alaska, in collaborazione con il ranch La Prugnola, oltre ai laboratori creativi “Teste di Prato” per dipingere uova e creare coniglietti insieme al coniglio pasquale gigante.

A partire dalle 16:30 inizierà l’atteso evento musicale sul grande palco allestito davanti alla spiaggia: il concerto gratuito vedrà protagonisti Coez, Aka7even e Shari. Si tratta dell’unica data in programma per Coez nel 2025. L’organizzazione è curata da Celebration Agency e Vivo Concerti, con la partecipazione delle associazioni locali che proporranno street food.