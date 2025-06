OLBIA, 24 giugno 2025 – Paris Hilton ha scelto il nord Sardegna per le sue vacanze. La celebre ereditiera e imprenditrice americana è atterrata con il suo iconico jet privato all’Aviazione generale dello scalo olbiese.

L’icona del glamour mondiale è arrivata a bordo di “Sliv Air”, un velivolo che rappresenta il perfetto connubio tra lusso sfrenato e personalizzazione estrema. Il jet, caratterizzato da interni rosa shocking e dettagli dorati, è diventato negli ultimi mesi il simbolo volante del lifestyle esclusivo della Hilton.

Il nome deriva dalla fusione creata dalla stessa Paris Hilton tra “slaying” (dominare ed eccellere) e “living” (vivere al massimo), una filosofia di vita che combina successo e piacere di vivere intensamente. Gli interni del jet stupiscono per l’attenzione al dettaglio: tre zone notte dotate di coperte rosa e accessori a tema “Barbie”, poltrone reclinabili rivestite in pelle beige, una cucina completamente attrezzata con ripiani in marmo lucido e armadi in legno scuro che creano un contrasto elegante con i tocchi di colore.

L’arrivo dell’ereditiera più famosa d’America a Olbia testimonia ancora una volta il fascino irresistibile che la Costa Smeralda esercita sui nomi più prestigiosi del jet set internazionale.