“Avevamo la nave alle 21:30 e così abbiamo deciso di trascorrere le ultime ore in Sardegna nella spiaggia di Porto Istana, la più vicina al nostro hotel. Abbiamo parcheggiato l’auto ma quando dovevamo andar via non c’era più”. È quanto racconta una coppia di turisti tedeschi in vacanza da tre settimane sull’Isola.

I due si sarebbero dovuti imbarcare ieri, giovedì 28 luglio, alla volta di Genova per poi raggiungere Amburgo.

Dalle 17:00 alle 19:00 sono rimasti in spiaggia ma della loro Mercedes (vedi la foto in copertina) hanno trovato a terra soltanto i vetri dei finestrini rotti. “Alcune persone del posto hanno chiamato le Forze dell’Ordine e ci hanno accompagnato in caserma dove abbiamo sporto denuncia – dice la coppia -. Non potevamo immaginare potessero rubarci l’auto lì, proprio dove tutti parcheggiano”.

La coppia tornerà a casa domani. Oggi, infatti, non ci sono voli disponibili. “Per stanotte non abbiamo ancora un hotel, speriamo di trovare una soluzione. Chiediamo a chiunque veda la nostra macchina di avvisarci. Abbiamo vissuto delle esperienze incredibili qui in Sardegna ma la fine della nostra vacanza è stata terribile”.