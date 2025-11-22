Berchidda 22 novembre – “E non c′è niente di più triste, in giornate come queste, che ricordare la felicità”. Ciao Ornella. È il post che Paolo Fresu ha scritto sulla sua pagina Facebook, accompagnato da una splendida foto, dopo aver appreso della scomparsa della grande interprete della canzone italiana Ornella Vanoni. La citazione del jazzista di Berchidda è riferita alla celebre canzone della Vanoni “Domani è un altro giorno”.

Tra i rapporti che legavano Ornella Vanoni alla Sardegna, quello con Paolo Fresu aveva un rilievo particolare. La colpivano il suono nitido della sua tromba, l’uso misurato del silenzio e la capacità di trasformare un sentimento in una linea musicale essenziale. Ne parlava spesso con affetto e con un senso di profonda considerazione, come se la loro collaborazione fosse nata dall’incontro naturale tra due mondi affini.

“A Paolo Fresu ho chiesto: ‘Senti, quando muoio tu suoni durante il mio funerale’ e lui mi ha detto: ‘Se muoio prima io canti tu, oK? E io gli ho riposto Sì”. Aveva detto la Vanoni a Verissimo ribadendo quanto aveva già dichiarato ai microfoni di Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa“.