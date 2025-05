OLBIA. Il calcio si veste a festa negli impianti di via Saturno. Sabato 31 maggio alle ore 10:00 l’Atletico Olbia apre le porte per celebrare la conclusione di una stagione sportiva che ha visto protagonisti decine di giovani calciatori. Un evento che trasforma i campi da gioco in un parco divertimenti a cielo aperto.

Due aree distinte accoglieranno bambini e famiglie per una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento. Il Campo 1 sarà teatro di minipartite continue “fino allo sfinimento” come recita scherzosamente il programma ufficiale. Qui i piccoli atleti potranno dare sfogo alla loro passione senza limiti di tempo né pressioni agonistiche.

Il Campo 2 si trasformerà invece in una vera e propria area ludica. Tre attrazioni principali cattureranno l’attenzione dei partecipanti: giochi gonfiabili colorati per i più piccoli, un bersaglio gigante a punti che metterà alla prova la precisione dei tiratori in erba e una porta gigante dove testare la propria mira. Non mancherà nemmeno il classico tiro a segno con anelli, un evergreen delle feste paesane che trova spazio anche nel mondo del calcio giovanile.

Durante la mattinata l’evento acquisirà un significato ancora più speciale grazie a Olbianova, che regalerà ufficialmente alla società i nuovi palloni che accompagneranno gli allenamenti e le partite della prossima stagione sportiva.

L’iniziativa dell’Atletico Olbia si inserisce nel solco delle tradizioni calcistiche locali che vedono nella festa di fine stagione un momento di condivisione tra atleti, famiglie e comunità. Un’occasione per guardare ai risultati ottenuti e programmare insieme il futuro sportivo dei ragazzi.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 di sabato 31 maggio presso i campi di via Saturno. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che vogliono vivere una mattinata di sport genuino e divertimento assicurato.