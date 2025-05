★VIDEO★ OLBIA. Il mare di Olbia ha portato in città uno dei suoi tesori più preziosi. La nave Palinuro, leggendaria goletta della Marina Militare, ha spalancato i suoi portelloni trasformandosi in un magnete irresistibile per oltre 300 visitatori che hanno invaso il ponte nella prima giornata di apertura al pubblico.

L’entusiasmo ha travolto il molo vecchio dove la storica imbarcazione, impegnata nella formazione degli allievi sottufficiali, è diventata il centro di un pellegrinaggio marittimo che ha coinvolto famiglie intere, appassionati di nautica e semplici curiosi attratti dal fascino di una delle navi simbolo della tradizione marinara italiana.

Tra gli ospiti d’onore che hanno calcato il ponte, il direttore marittimo nord Sardegna Gianluca D’Agostino ha lasciato la sua firma sul libro di quadrato, il prestigioso registro custodito nel quadrato ufficiali dove tradizionalmente si depositano i messaggi delle autorità in visita. Il comandante ha voluto sottolineare con le sue parole l’importanza della Palinuro nella formazione delle nuove generazioni di marinai e l’eccellenza dell’accoglienza ricevuta.

La magia continua anche nella giornata di giovedì 29 maggio, quando la goletta comandata dal capitano di fregata Francesco Giangarà manterrà aperti i suoi spazi al pubblico gratuitamente con due fasce orarie dedicate: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Un’opportunità irripetibile per toccare con mano la storia della Marina Militare e scoprire i segreti di un’imbarcazione che da decenni solca i mari formando i futuri sottufficiali della flotta italiana. Anche Olbianova è salita a bordo, ospite del comandante Giangarà. Di seguito il video: