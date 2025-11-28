Olbia 28 novembre 2025 – La Delibera per i pagamenti dei medici Ascot è in fase di pubblicazione e comprende le spettanze maturate da maggio a ottobre. La Asl Gallura chiarisce che il ritardo è legato a un approfondimento tecnico tra gli uffici amministrativi dell’Azienda e quelli di Ares Sardegna, necessario per verificare le procedure.

La Direzione Aziendale precisa che gli obblighi previsti per i servizi Ascot e per le Guardie Turistiche sono stati rispettati. L’Azienda sottolinea inoltre il valore dell’attività svolta dai sanitari coinvolti nel progetto rivolto ai pazienti senza medico di base. Serviva però garantire la correttezza degli atti. Durante l’istruttoria erano infatti emersi alcuni rilievi che hanno imposto ulteriori verifiche normative.

La documentazione sarà trasmessa ad Ares Sardegna per la liquidazione dopo la pubblicazione nell’Albo Pretorio.